Saarbrücken

Vor Weltfrauentag: Sozialverband fordert gleiche Teilhabe

Der Sozialverband VdK Saarland hat anlässlich des Weltfrauentags bessere Chancen für Frauen am Arbeitsmarkt und mehr Engagement im Kampf gegen Altersarmut gefordert. „Den Frauen muss die gleiche Teilhabe ermöglicht werden wie Männern. In der Corona-Pandemie haben Frauen ihre Arbeitszeit stärker reduziert, um den Ausfall staatlicher Betreuungssysteme zu kompensieren. Frauen sind die finanziellen Verliererinnen der Corona-Krise“, sagt die stellvertretende VdK-Landesvorsitzende Dagmar Heib am Sonntag.