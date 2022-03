Saarbrücken

Pflege

Vor Impfpflicht-Start: Rund 1000 ohne Immunitätsnachweis

Vor dem Start der einrichtungsbezogenen Impfpflicht Mitte März geht das Gesundheitsministerium im Saarland in der Pflege von rund 1000 Beschäftigten ohne Immunitätsnachweis aus. In der Eingliederungshilfe seien es rund 300 Personen, teilte das Ministerium am Freitag in Saarbrücken mit. Die Quote der Nachweise sei nach Rückmeldungen aus diesen Bereichen mit 93 bis 98 Prozent «relativ hoch». Für andere Bereiche wie beispielsweise Arztpraxen lägen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.