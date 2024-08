Ein ganzes Geschoss kracht in einem Hotel an der Mosel in Kröv nach unten. Zwei Menschen sterben, einige sind noch immer eingeklemmt. Erst kurz zuvor hat es dort noch Bauarbeiten gegeben.

Eine Frau wird von Rettungskräfte aus dem teilweise eingestürzten Hotel gerettet. Laut Polizei ist ein Stockwerk des Gebäudes in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach gegen 23 Uhr eingebrochen. (zu dpa: «Vor Einsturz: Bauarbeiten an Hotel in Mosel-Ort»)

Kröv (dpa). An dem eingestürzten Hotel in Kröv an der Mosel ist am Dienstag noch gebaut worden. «Was man sagen kann, ist, dass gestern noch Bauarbeiten an dem Gebäude stattgefunden haben», sagte der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch. Ob die in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Einsturz stünden, müssten nun Gutachten und Ermittlungen zeigen.

Die Grundsubstanz des Gebäudes sei aus dem 17. Jahrhundert, sagte Teusch. «Da wurden auf dem Erdgeschoss circa 1980 noch mal zweieinhalb Geschosse aufgesattelt.» Damals sei eine Grundkonstruktion über Hohlkammerdecken mit Tragkonstruktionen gebaut worden. «Da genau lag jetzt irgendwo der Knackpunkt, dass es dazu kam, dass das erste Obergeschoss komplett eingestürzt ist.» Gutachten müssten nun zeigen, ob etwas in der Unterkonstruktion in der alten Bausubstanz versagt habe.