Von wegen goldener Oktober – Wolken und Nebel erwartet

Offenbach (dpa/lrs) – Nebel und Wolken, aber Temperaturen um die 20 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorher. In den Niederungen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland halte sich zunächst der Nebel und auch anschließend sei es meist wolkig, teilte der DWD mit. Dennoch wird es mit 16 bis 19 Grad wieder angenehm warm. Am meisten Sonne sei in den höheren Lagen von Eifel und Hunsrück zu erwarten.

Am Montag kann sich der Süden über Sonne freuen, im Norden ist es dagegen wolkig bis stark bewölkt, zeitweise regnet es. Mit 17 bis 21 Grad wird es noch etwas wärmer. Anfängliche Wolken sagt der DWD für den Dienstag vorher, im Tagesverlauf lockern sie sich auf. Es bleibt trocken, die Temperaturen liegen zwischen 15 und 17 Grad.