Mainz

Von Dachdeckern auf der Porta Nigra: Polizei twittert

#Polizei110 – unter diesem Hashtag haben am Freitag Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz über ihren Arbeitsalltag und Einsätze über den Kurznachrichtendienst Twitter berichtet. Insgesamt auf zwölf Stunden war die Aktion angelegt, an der sich Polizeien mehrere Bundesländer beteiligten. Ziel war auch, über den Notruf 110 zu informieren. „Alleine in der Führungszentrale des Polizeipräsidiums Mainz gehen täglich mehr als 400 Notrufe ein“, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) in Mainz.