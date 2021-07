Mainz

Von CDU bis Volt: Stimmzettel für Bundestagswahl steht fest

Zur Bundestagswahl am 26. September sind in Rheinland-Pfalz alle 20 Parteien zugelassen, die dafür einen Listenvorschlag eingereicht haben. Dies beschloss am Freitag der Landeswahlausschuss unter Vorsitz von Landeswahlleiter Marcel Hürter in einer öffentlichen Sitzung in Mainz. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren waren 14 Parteien zugelassen worden.