Trier

Bundesstraße 51

Vollsperrung nach Unfall zwischen Newel und Hohensonne

Nach einem Unfall auf der B51 zwischen Newel und Hohensonne (Kreis Trier-Saarburg) ist die Straße am Montag in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. Ein Auto und ein Lastwagen seien an dem Unfall beteiligt, teilte ein Sprecher der Polizei in Trier mit. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein Mensch verletzt. Infolge des Unfalls komme es zu starken Verkehrsbehinderungen, sagte der Sprecher weiter. Der Unfallhergang sei noch unbekannt.