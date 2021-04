Wiesbaden/Mainz

Vollsperrung der Behelfsbrücke am Autobahnkreuz Mainz-Süd

Wegen Wartungsarbeiten wird die Behelfsbrücke am Autobahnkreuz Mainz-Süd am kommenden Freitag und Samstag (23. und 24. April) komplett gesperrt. Wie die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mitteilte, werden unter anderem zwei einzelne Fahrbahnplatten ausgetauscht. Auto- und Lkw-Fahrer müssen demnach am Autobahnkreuz der A60 und A63 mit Umleitungen rechnen.