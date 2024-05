Vollsperrung der A63 nach Gasaustritt bei Sattelzug

Anzeige

Biebelnheim (dpa/lrs) – Weil austretendes Gas bei einem Sattelzug festgestellt worden ist, ist die Autobahn 63 zeitweise gesperrt worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach sei am Vormittag ein qualmendes Fahrzeug gemeldet worden, das kurz nach der Anschlussstelle Biebelnheim (Landkreis Alzey-Worms) in einer Nothaltebucht gestanden habe. Feuerwehr und Polizei hätten austretendes Gas festgestellt.

Weil der Verdacht einer akuten Explosionsgefahr bestand, sei der Bereich in beide Richtungen voll gesperrt worden. Nachdem das Gas kontrolliert abgelassen worden ist, gaben die Einsatzkräfte die Autobahn nach etwa einer halben Stunde wieder frei, wie es weiter hieß. Den Angaben zufolge handelte es sich wohl um einen technischen Defekt am Treibstoff-Tank des gasbetriebenen Fahrzeugs.

