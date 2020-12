Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 10:10 Uhr

Boppard

Volle Kirche: Boppards Pfarrer sieht lächelnde Gesichter

Die Basilika Sankt Severus in Boppard ist auch in der Corona-Krise voll. Viele freundliche Gesichter lächeln von den Kirchenbänken – aber es sind nur ausgedruckte Fotos, befestigt auf Holzlatten. Etwa 150 Menschen, darunter sogar welche aus Kanada und Brasilien, haben Bilder von sich an die katholische Kirchengemeinde geschickt, manche haben sie vorbeigebracht. Diese sind nun in DIN-A4-Größe ausgedruckt.