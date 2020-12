Archivierter Artikel vom 11.05.2020, 16:30 Uhr

Mainz

Volkshochschulen, Musik- und Kunstschulen starten wieder

Volkshochschulen, Weiterbildungseinrichtungen sowie Musik- und Kunstschulen können von Mittwoch an wieder ihre Kurse anbieten. „Voraussetzung ist die Einhaltung eines Schutz- und Hygienekonzeptes“, teilte das Weiterbildungsministerium in Mainz am Montag mit. Abhängig von der Größe des Kursraums dürften in der Regel maximal 15 Personen teilnehmen. Gesangsunterricht ist weiterhin nicht zulässig.