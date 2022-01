Dass die Volksbank Rhein-Ahr-Eifel ihre Geschäftsstelle in Niederbieber zum 31. März schließen wird, ist nur eine von mehreren Anpassungen am Filialnetz. Das teilte die Bank in ihrer „hybriden“ Bilanzpressekonferenz am Donnerstag mit. Ebenso betroffen sind demnach die Koblenzer Stadtteile Karthause, Metternich und Moselweiß sowie Standorte in Antweiler, Bassenheim, Burgbrohl, Dommershausen und Oberwinter. Sie sollen aufgegeben oder in SB-Filialen umgewandelt werden.