Puderbach

Vogelgrippe im Kreis Neuwied nachgewiesen

Die Vogelgrippe ist nun auch in Rheinland-Pfalz angekommen. In der Gemeinde Puderbach (Kreis Neuwied) sei der hochansteckende Erreger H5N1 bei acht Tieren in einer Kleintierhaltung nachgewiesen worden, teilte der Landkreis am Dienstag mit. Die infizierten Tiere seien an der Seuche gestorben oder vorsorglich getötet worden.