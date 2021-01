Bobenheim-Roxheim/Mainz(dpa/lrs)

Vogelgrippe bei Gans in Vogelpark nachgewiesen

Bobenheim-Roxheim/Mainz(dpa/lrs) – Das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit hat den Vogelgrippe-Verdachtsfall in einem Vogelpark in Rheinland-Pfalz bestätigt. Das teilte das Umweltministerium am Samstag in Mainz mit. Der Betrieb in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) nahe der Grenze zu Hessen war nach Bekanntwerden des Verdachtsfalls am Freitag umgehend gesperrt worden. Festgestellt wurde das Virus bei einer verendeten Hawaiigans. Andere Tiere würden ebenfalls auf das Virus mit der Bezeichnung H5N8 untersucht werden. Es ist der erste Fall in einer Geflügelhaltung in Rheinland-Pfalz seit längerer Zeit.