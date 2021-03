Völklingen

Völklinger Hütte erstrahlt zur Wiedereröffnung in Rot

Nach gut vier Monaten Zwangspause erstrahlt das Weltkulturerbe Völklinger Hütte zur Wiedereröffnung an diesem Freitag in neuem Licht: und zwar in Rot. Für mindestens einen Monat werde die Hochofengruppe rot leuchten, kündigte die Völklinger Hütte am Montag an. Möglich mache dies die Lichttechnik des LED-Entwicklers Rüdiger Lanz aus Simmertal im Hunsrück, der auch Lichtinszenierungen am Berliner Olympiastadion gemacht hat.