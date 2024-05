Völklingen

Völklingen erwartet durch Regen Schäden in Millionenhöhe

Von dpa

i Ein Feuerwehrmann und ein Polizist stehen in der überfluteten Innenstadt. Foto: Harald Tittel/dpa

Großschadenslage in mehreren Kreisen und in der Landeshauptstadt: Im Saarland fielen in wenigen Stunden große Regenmengen. Völklingen rechnet mit hohen Schäden.