Medien

Berlin/Saarbrücken

Vladimir Burlakov: «Tatort»-Szene nach einer Probe im Kasten

«Tatort»-Schauspieler Vladimir Burlakov hat bei den Dreharbeiten zum neuen Fall eine besondere Harmonie mit seinem Kollegen Daniel Sträßer erlebt. Die Eingangsszene am See sei bereits nach nur einer Textprobe im Kasten gewesen. «Das war ein total tolles Erlebnis und eine schöne Bestätigung dafür, wie gut Daniel und ich einfach miteinander spielen, weil sich die Figuren so gut kennen und wir beide uns so gut kennen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die aktuelle saarländische «Tatort»-Folge «Der Fluch des Geldes» mit den TV-Ermittlerfiguren Adam Schürk und Leo Hölzer wird am Sonntag im Ersten um 20.15 Uhr ausgestrahlt.