Archivierter Artikel vom 01.09.2020, 15:50 Uhr

Saarbrücken

Vizepräsidenten des Landessportverbandes übernehmen Leitung

Nach dem Rücktritt von Präsident Adrian Zöhler wird der Landessportverband für das Saarland kommissarisch von den Vizepräsidenten Gottfried Hares und Bodo Wilhelmi geführt. Dies teilte der LSVS am Dienstag mit. „Im besten Einvernehmen mit unserem jetzt ehemaligen Präsidenten wollen wir seine Arbeit in seinem Sinne fair und verantwortlich fortsetzen. Solange das Präsidium an der Spitze des Verbandes steht, werden wir mit den übrigen Präsidialen und der Hauptgeschäftsführerin nicht nachlassen und die geplanten Projekte weiter vorantreiben und im Rahmen unserer Möglichkeiten umsetzen“, wurden Hares und Wilhelmi in der Mitteilung zitiert.