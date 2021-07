Mettlach

Villeroy und Boch legt bei Umsatz und Ergebnis deutlich zu

Der Keramikhersteller Villeroy und Boch hat im ersten Halbjahr bei Umsatz und Ergebnis deutlich zugelegt. „Der Stellenwert des Zuhauses und damit die Nachfrage nach unseren Produkten ist erheblich gestiegen“, teilte Vorstandschef Frank Göring am Dienstag in Mettlach mit. In den ersten sechs Monaten setzte der Konzern mit 449,6 Millionen Euro fast ein Drittel (32 Prozent) mehr um als im Vorjahreszeitraum.