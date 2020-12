Archivierter Artikel vom 02.09.2020, 17:20 Uhr

Mettlach

Villeroy und Boch baut weltweit 200 Stellen ab

Der Keramikhersteller Villeroy und Boch wird weltweit 200 Stellen abbauen, davon die Hälfte in Deutschland. Betroffen seien vor allem die Verwaltungsbereiche, sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Mittwoch im saarländischen Mettlach. Der Stellenabbau solle „möglichst sozialverträglich und in enger Abstimmung mit den Betriebsräten“ erfolgen. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund um den Globus rund 7500 Menschen – etwa 1900 davon im Saarland. Zuvor hatten verschiedene Medien über die Pläne berichtet.