Mainz

Villa Musica: Konzerte nehmen Bezug zu Geschichte des Landes

Die neue Saison der Stiftung Villa Musica in Rheinland-Pfalz steht ganz im Zeichen des 75-jährigen Bestehens des Bundeslandes. Viele Konzerte beleuchteten Episoden aus der Musikgeschichte des Landes wie „Mozart am Rhein“, „Brahms an der Nahe“ oder „Jüdisches Rheinland-Pfalz“, teilte die Stiftung in Mainz am Donnerstag mit.