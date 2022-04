Mainz

Brauchtum

Viez, Schuh- und Edelsteingewerbe sollen Kulturerbe werden

Der an Mosel und Saar verbreitete Apfelwein Viez, die Schuhindustrie in der Pfalz und die Edelsteinverarbeitung an der oberen Nahe sollen in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen werden. Entsprechende Anträge leitete der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) an die zuständige Kultusministerkonferenz weiter, wie er am Dienstag in Mainz mitteilte. «Alte Handwerkstechniken und andere lebendige Traditionen bereichern unsere Gesellschaft seit langer Zeit und sind ein Anker für unsere kulturelle Identität», sagte Lewentz.