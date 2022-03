Germersheim

Vierköpfige Familie bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eine vierköpfige Familie ist beim Zusammenstoß zweier Autos in Wörth am Rhein schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 75 Jahre alter Autofahrer auf der Kreisstraße K15 in Richtung Schaidt links auf einen Waldparkplatz abbiegen und übersah dabei einen mit einer Familie besetzten Wagen im Gegenverkehr. Bei der Kollision am Sonntagnachmittag verletzten sich der 33 Jahre alte Fahrer, seine 31-jährige Beifahrerin sowie die neun und drei Jahre alten Kinder schwer. Der 75-Jährige und seine Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Unfallbeteiligten wurden mit zwei Hubschraubern und Rettungswagen in Kliniken gebracht. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 90.000 Euro.