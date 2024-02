Vierjähriges Mädchen stirbt in Kita

ARCHIV – Ein Rettungswagen steht an einem Einsatzort. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Limburgerhof (dpa/lrs) – Ein vierjähriges Mädchen ist in einer Kita in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) gestorben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, wurde das Kind am Donnerstag im Außenbereich der Einrichtung leblos aufgefunden. Es wurde demnach versucht, die Vierjährige zu reanimieren – ohne Erfolg. Ersten Erkenntnissen zufolge handele es sich um einen Unglücksfall. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei nahmen die Ermittlungen auf. Zum Hergang und den Hintergründen des Notfalls machte die Polizei zunächst keine Angaben. Zuvor hatte «MRN-News.de» berichtet.

