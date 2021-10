Ludwigshafen

Vierjähriger Nachtwanderer schläft sich bei der Polizei aus

Mitten in der Nacht hat ein Passant in Ludwigshafen einen kleinen Jungen allein auf einem Platz bemerkt. Der Mann benachrichtigte am Samstagmorgen, gegen 3.45 Uhr, die Polizei, und ein Streifenwagen brachte den Vierjährigen von dem Platz im Stadtteil Oggersheim zur nächsten Wache. „Der Junge hatte die elterliche Wohnung kurz zuvor heimlich verlassen und konnte den Heimweg nicht mehr finden“, erklärte ein Polizeisprecher am Sonntag. Nach ausgiebigem Schlaf und einem kleinen Frühstück hätten sich dann die Eltern gemeldet, so dass die Familie nach kurzer Zeit wieder vereint gewesen sei.