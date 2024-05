Vierjähriger bei Unfall schwer verletzt

Anzeige

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein vierjähriger Junge ist bei einem Unfall in Ludwigshafen schwer verletzt worden. Eine 51-jährige Autofahrerin erfasste ihn, als er am Montagnachmittag unvermittelt zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße gerannt sein soll, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Dienstag mitteilte. Nach bisherigem Erkenntnisstand soll das Kind eine Fraktur erlitten haben und wurde daher ins Krankenhaus gebracht.

