Mainz/Offenbach

Viereinhalb Jahre Haft wegen Beihilfe zum Drogenhandel

Zu viereinhalb Jahren Haft wegen vierfacher Beihilfe zum Drogenhandel hat das Mainzer Landgericht am Donnerstag einen 57 Jahre alten Mann aus Offenbach verurteilt. Der Mann soll zwischen 2013 und 2019 auf seinen Namen Häuser in Hessen und Rheinland-Pfalz angemietet haben, in denen später Marihuanaplantagen betrieben wurden. Das Urteil gegen den Offenbacher ist noch nicht rechtskräftig. Acht Mittäter der Bande, die teils aus Mainz kamen, waren bereits im vergangenen Jahr zu Haftstrafen zwischen 13 Monaten auf Bewährung bis zu sieben Jahren verurteilt worden. Sein Verteidiger hatte zwei Jahre Haft auf Bewährung gefordert, der Staatsanwalt sechseinhalb Jahre Haft.