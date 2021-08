Remagen

Vier Wochen nach der Flut: Tierheim noch im Dauereinsatz

Gut vier Wochen nach der Flutkatastrophe im Landkreis Ahrweiler ist auch die Versorgung verletzter und vermisster Tiere noch nicht abgeschlossen. In den Trümmern gefundene Tiere würden kaum noch abgegeben, aber das Tierheim erreichten immer noch verzweifelte Mails mit Bildern vermisster Haustieren, berichtete der Vorsitzende des Tierheims und Tierschutzvereins Kreis Ahrweiler in Remagen, Claus-Peter Krah. „Viele Leute haben teilweise nach allem, was passiert ist, erst jetzt den Kopf dafür frei, nach ihren Tieren zu suchen“, sagte er.