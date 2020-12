Archivierter Artikel vom 07.09.2020, 05:40 Uhr

Wöllstein

Vier Verletzte nach Unfall mit Linienbus und Autos

Bei einem Unfall mit einem Linienbus und drei Autos sind vier Menschen leicht verletzt worden. Der Busfahrer hatte am Sonntagabend in Wöllstein im Alzey-Worms-Kreis beim Linksabbiegen einem Auto die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 18 Jahre alte Fahrer des Wagens konnte nicht mehr ausweichen: Sein Auto rammte zunächst den Bus und dann frontal ein anderes Auto, das wiederum gegen ein drittes Fahrzeug krachte. Der 18-Jährige und sein Beifahrer sowie die Insassen des zweiten Wagens wurden leicht verletzt. Sonst kam niemand zu Schaden.