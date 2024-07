Saarbrücken

Zu schnell gefahren

Vier Verletzte nach Unfall beim Überholen auf A623

Von dpa/lrs

i Der Schriftzug „Polizei“ auf der Kühlerhaube eines Autos, aufgenommen während einer Verkehrskontrolle an der Berliner Straße. (zu dpa: «Vier Verletzte nach Unfall beim Überholen auf A623») Foto: Soeren Stache/DPA

Ein junger Mann ist schnell in seinem Auto unterwegs. Als vor ihm jemand überholen will, bleibt ihm keine Zeit zum Bremsen. Es kommt zum Unfall. Auch ein Kind ist an Bord.