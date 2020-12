Archivierter Artikel vom 21.06.2020, 21:00 Uhr

Grafschaft

Vier Verletzte bei Unfall mit fünf Fahrzeugen

Bei einem Unfall mit fünf Fahrzeugen sind im Kreis Ahrweiler vier Menschen verletzt worden. Ein 39-Jähriger geriet am Sonntag nahe der Gemeinde Grafschaft mit seinem Auto in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Campingbus und einem Kleinwagen, wie die Polizei mitteilte. Ein dahinter fahrendes Auto sei ausgewichen, aber habe dann ein weiteres Fahrzeug touchiert. Das Auto des 39-Jährigen überschlug sich, er und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Eine 25-Jährige wurde schwer verletzt in die Uniklinik Bonn geflogen. Die Beifahrerin ihres Wagens wurde leicht verletzt.