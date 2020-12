Vier Verletzte bei Unfall mit drei Lastwagen

Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 14:30 Uhr

Bei einem Unfall mit drei Lastwagen in der Nähe von Hinterweidenthal (Landkreis Südwestpfalz) sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, besteht bei mindestens einem der Verletzten Lebensgefahr.

Demnach ist es am Dienstagmittag in einer Baustelle auf einer Bundesstraße zu dem Unfall gekommen. Einer der Lastwagen sei aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Dort habe er zunächst einen Laster gestreift und sei dann mit einem weiteren frontal zusammengestoßen. Die Insassen des mutmaßlich unfallverursachenden Lastwagens wurden schwer verletzt, die beiden anderen Fahrer leicht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 60 000 Euro.

Die Bundesstraße wurde für die Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt. Laut Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Details zur Unfallursache standen am Dienstagmittag noch nicht fest.