Lebach

Baumaßnahmen

Vier Neubauten für Landesaufnahmestelle im Saarland

Das Saarland will in den nächsten beiden Jahren 15 Millionen Euro in Baumaßnahmen in der Landesaufnahmestelle in Lebach investieren. «Es geht darum, die Situation und Qualität der Aufnahmemöglichkeiten in dieser Einrichtung zu verbessern», sagte Bauminister Klaus Bouillon (CDU) am Mittwoch vor Ort an. Mitte bis Ende Mai werde mit dem Bau von vier Ersatzneubauten begonnen, die im nächsten Jahr fertiggestellt sein sollen.