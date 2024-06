Ludwigshafen-Oggersheim

Polizeieinsatz

Vier Menschen bei Unfall in Ludwigshafen verletzt

Von dpa/lrs

Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Ludwigshafen-Oggersheim sind vier Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, kam es zum Zusammenstoß von zwei Autos, da eine 22-jährige Fahrerin die Vorfahrt eines anderen Autos missachtete. Die Fahrerin und die drei Mitfahrer in ihrem Auto wurden leicht verletzt. Der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf ungefähr 20.000 Euro geschätzt.