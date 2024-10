Bahnbedienstete und Polizeibeamte stehen am Bahnhof in Niederlahnstein vor einem Zug. In der Regionalbahn hat es einen Messerangriff auf einen Fahrgast gegeben, der schwer verletzt wurde. (zu dpa: «Vier Jahre und neun Monate Haft für Messerangriff in Zug») Foto: Thomas Frey/DPA