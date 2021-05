Edenkoben

Vier Fahrzeuge kollidieren nach Notbremsung: Zehn Verletzte

Auf der Autobahn 65 sind am Samstag vier Fahrzeuge zusammengestoßen. Zwei Personen wurden schwer, acht weitere leicht verletzt, wie die Polizei berichtete. Die Autobahn musste für rund eine Stunde voll und danach halbseitig gesperrt werden. Der Unfall ereignete sich am Mittag bei Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) in Fahrtrichtung Karlsruhe.