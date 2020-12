Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 09:20 Uhr

Offenbach

Viele Wolken und Regen sorgen für ungemütliches Wetter

Bewölkt und regnerisch – das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt in den kommenden Tagen durchwachsen. Am Mittwochnachmittag lassen die Schauer bei Höchstwerten bis 10 Grad nach, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Bergland komme es zu Schneeschauern, wobei die Schnellfallgrenze im Tagesverlauf auf bis zu 800 Metern ansteigt.