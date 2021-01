Mainz/Saarbrücken

Viele Wolken und Regen in Rheinland-Pfalz und Saarland

Ein Wolken-Regen-Mix erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, startet der Montag aber zunächst weitgehend trocken. Im Norden bleibt der Himmel stark bewölkt, im Süden lockert es auf. Die Höchstwerte liegen zwischen Minus ein und drei Grad. In der Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen auf bis zu Minus drei Grad, es herrscht Glättegefahr. Laut Vorhersage zieht von Nordwesten Schnee über die Region.