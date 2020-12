Archivierter Artikel vom 08.03.2020, 13:40 Uhr

Offenbach

Viele Wolken und Regen bei starkem Wind: Es wird milder

Häufig bedeckt und teilweise regnerisch: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt zum Wochenanfang durchwachsen. Bei Höchstwerten bis 17 Grad am Mittwoch weht in den nächsten Tagen kräftiger Wind mit Böen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. „Der Winter scheint sich stürmisch verabschieden zu wollen“, erklärte DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn.