Viele Unfälle in Rheinland-Pfalz wegen Glatteis

Trotz zuletzt milderer Temperaturen kam es wegen Glatteis am Dienstagmorgen in Rheinland-Pfalz zu einigen Unfällen.

Mainz (dpa/lrs). Wegen Glatteis ist es in Rheinland-Pfalz am Dienstag vermehrt zu Unfällen gekommen. Laut der Polizei in Westerburg kam es allein im dortigen Dienstgebiet zu acht Unfällen. Gegen 6 Uhr kollidierten demnach sieben Fahrzeuge miteinander, wobei drei Personen teils schwer verletzt wurden. Bei einem weiteren Verkehrsunfall in Hergenroth prallten fünf Autos aufeinander. Zwischen Bilkheim und Wallmerod soll eine neben ihrem verunfallten Auto wartende Frau von ihrem eigenen Wagen erfasst worden sein, als ein anderes Fahrzeug gegen dieses prallte.

Auch die Polizei in Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis) berichtete am Morgen von sechs Verkehrsunfällen aufgrund von Glatteis. Nach Polizeiangaben zog sich bei einem Unfall in Kirchberg eine Fahrradfahrerin eine Kopfverletzung zu, nachdem sie auf die Straße gestürzt war. Auf der L 228 bei Unzenberg seien zwei Autos innerhalb kürzester Zeit von der Fahrbahn gerutscht und hätten dabei einen Gartenzaun sowie ein Verkehrszeichen beschädigt.

Bei Kirchheimbolanden kam es ebenfalls wegen Glatteis zu zwei Unfällen an gleicher Stelle. Ein Autofahrer stieß mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen, an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Kurz darauf rutschte ein weiterer Autofahrer mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab. Um weitere Unfälle zu verhindern, sperrten die Behörden die Strecke für mehrere Stunden.

