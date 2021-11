Bad Kreuznach

Viele Polizeieinsätze an Halloween in Bad Kreuznach

An Halloween war die Polizei in Bad Kreuznach bei zahlreichen Vorfällen im Einsatz. In der Nacht zum Montag habe es weit über 20 Einsätze gegeben, teilte die Polizei am Montag mit. Unter anderem wurde eine Familie am Sonntagabend nach einem Streit von Unbekannten angegriffen. Ein 37-Jähriger wurde dabei mit Faustschlägen attackiert. Als er am Boden war, sei er gegen den Kopf getreten worden. Die Ehefrau des Mannes wurde ebenfalls von mehreren Personen geschlagen und getreten. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unbekannten flüchteten.