Mainz

Viele Krankenhäuser erwarten Defizit für 2021

Neben der erhöhten Belastung durch die Corona-Pandemie macht auch die wirtschaftliche Situation vielen Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz zu schaffen. Knapp zwei Drittel der Kliniken im Land erwarteten für dieses Jahr ein Defizit, teilte die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz (KGRP) am Donnerstag in Mainz mit. Die vom Bund erwartete Entspannung der Lage ab dem dritten Quartal sei „pandemiebedingt nicht eingetreten“, erklärte der KGRP-Vorsitzende Bernd Decker. Die KGRP fordere daher die Umsetzung eines Drei-Punkte-Plans.