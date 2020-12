Viele Kommunen in Rheinland-Pfalz ohne neue Infektionen

Archivierter Artikel vom 27.05.2020, 13:20 Uhr

Von den 24 Landkreisen in Rheinland-Pfalz sind in den vergangenen sieben Tagen 14 ohne neue Corona-Infektionen geblieben. Dies trifft auch auf sieben der zwölf kreisfreien Städte zu, wie aus den jüngsten Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Donnerstag hervorgeht.

Die tägliche Zunahme der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz schwächte sich am Donnerstag auf 0,4 Prozent auf 6668 Fälle ab. Am Mittwoch gab es noch eine etwas stärkere Steigerung um 0,7 Prozent – wohl aufgrund zahlreicher Fälle in einer Flüchtlingsunterkunft in Mainz.

Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie Ende Februar blieb in Rheinland-Pfalz bei unverändert 230. Die stärkste Infektionsdynamik liegt zurzeit in der Stadt Mainz mit 20 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Danach folgen die Städte Worms (11) und Kaiserslautern (7).

Mehr als neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen – 6130 oder 91,7 Prozent der bestätigten Infizierten. Daraus ergibt sich rechnerisch aufgrund der Zahlen der Gesundheitsämter, dass aktuell 308 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Coronavirus infiziert sind.