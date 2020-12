„Viele kleine Fehler“: Kaiserslautern kömpft für Pokalfinale

Archivierter Artikel vom 16.08.2020, 13:00 Uhr

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern hat sich im Südwest-Pokal nicht mit Ruhm bekleckert und in der Vorbereitung auf die 3. Liga noch viel Arbeit vor sich. Mit einem mühsamen 2:1 (2:1) gegen den Stadtrivalen und Verbandsligisten SV Morlautern erreichte der Traditionsclub am Samstag das Endspiel. FCK-Kapitän Carlo Sickinger zeigte sich nach der Halbfinal-Partie selbstkritisch.

„Wir waren von Anfang an vielleicht nicht hundertprozentig bei der Sache und hatten viele kleine Fehler im Spiel“, sagte der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler. „Durch die Vorbereitung sind die Beine etwas schwer, aber das darf keine Ausrede sein. Wir müssen das Spiel trotzdem klar gewinnen.“

Im Final am kommenden Samstag (16.45 Uhr) treffen die Roten Teufel in Pirmasens auf Oberliga-Aufsteiger Alemannia Waldalgesheim. Sollten die Pfälzer auch dort den Platz als Sieger verlassen, wären sie für die erste DFB-Pokal-Runde Mitte September qualifiziert und würden dort im Fritz-Walter-Stadion gegen Zweitligist Jahn Regensburg antreten.

Florian Bicking brachte Außenseiter und Sechstligist Morlautern in der 14. Minute in Führung, doch Lucas Röser (18./Foulelfmeter) und Kevin Kraus (41.) drehten noch vor der Pause die Partie zugunsten des viermaligen deutschen Meisters. Der Favorit zeigte über weite Strecken eine schwache Leistung, spielte oft zu langsam und ungenau und konnte so das Abwehrbollwerk des Gegners nur selten durchbrechen. Nachdem Florian Bicking nach 14 Minuten einen Patzer von Lauterns Keeper Avdo Spahic zur Führung für Morlautern ausnutzte, lag kurzzeitig sogar eine Überraschung in der Luft.

Mit der Darbietung seines Teams war auch Trainer Boris Schommers nicht zufrieden. „Ich will unseren Auftritt nicht schönreden. Wir wussten, dass es schwer wird, das Spiel in unsere Saisonvorbereitung einzubetten. Es hat uns aber gezeigt, dass wir noch Arbeit vor uns haben, was uns vorher aber auch bewusst war“, sagte er.