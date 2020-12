Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 10:40 Uhr

Mainz

Viele Bußen und Fahrverbote nach umstrittenem Bußgeldkatalog

In den wenigen Wochen, in denen der umstrittene neue Verkehrs-Bußgeldkatalog gültig war, sind in Rheinland-Pfalz Tausende von Verwarnungen und Fahrverboten verhängt worden, die es nach altem Recht nicht gegeben hätte. Wie das Innenministerium auf Anfrage mitteilte, wurden vom 28. April bis 3. Juli insgesamt 28 800 Fahrverbote erteilt. Davon wären nach dem alten Katalog 24 116 Verbote nicht ausgesprochen worden. Im gleichen Zeitraum wurden demnach gut 450 000 Buß- und Verwarnungsgelder verhängt mit einer Gesamtsumme von etwa 17,1 Millionen Euro. Davon entfallen knapp 5,5 Millionen auf die verschärften Regelungen. Mehr als 14 400 Bußgelder wären nach der alten Regelung gar nicht verhängt worden und rund 367 000 Buß- und Verwarnungsgelder wären niedriger ausgefallen.