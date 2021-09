Idar-Oberstein

Viele Beileidsbekundungen erreichen Idar-Oberstein

Nach dem Mord an einer Tankstelle in Idar-Oberstein gehen bei der Stadt viele Beileidsbekundungen aus ganz Deutschland ein. „Ich kann sehr gut verstehen, dass diese unfassbare, brutale Tat eine so große Betroffenheit auslöst“, sagte Oberbürgermeister Frank Frühauf (CDU) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Vor allem die Tatsache, aus welchem nichtigen Grund ein junger Mann sein Leben verloren hat, wühlt die Menschen auf.“