Viele Anrufer bei der Telefonseelsorge in der Corona-Krise

Archivierter Artikel vom 20.03.2020, 10:30 Uhr

Dabei gehe es weniger um die Sorge um die persönliche Gesundheit, sondern um die Auswirkungen von Einschränkungen des öffentlichen Lebens oder auch um Zukunftsängste. Als konstruiertes Beispiel – die Telefonseelsorger sind strikt an die Schweigepflicht gebunden – nannte der Pfarrer die Not, wenn der beste Freund im Krankenhaus stirbt, der Beistand am Sterbebett aber wegen der Einschränkungen des Zugangs zur Klinik nicht möglich ist. Inzwischen sei auch die Sorge um den Arbeitsplatz sehr groß, etwa beim Verlust eines 450-Euro-Jobs. Auch könne es bei der Arbeit im Home Office zu Schwierigkeiten in der Familie kommen.

Bier ermunterte die Menschen, auch mehrfach anzurufen, wenn die Telefonseelsorge nicht auf Anhieb erreichbar sei. Die beste Zeit für Anrufe sei am Vormittag. Außerdem könnten die Menschen auch online über E-Mails oder Chats Kontakt mit der Telefonseelsorge aufnehmen.