Berlin

Viel Zustimmung für Gründung einer Helmut-Kohl-Stiftung

Knapp vier Jahre nach dem Tod des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl hat der Bundestag die Errichtung einer Stiftung für den CDU-Politiker in die Wege geleitet. Diese soll an Leben und Wirken des Konservativen erinnern, der von 1982 bis 1998 Bundeskanzler war. Bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs dazu gab es am Donnerstag fraktionsübergreifend viel Zustimmung zu dem Vorhaben, dessen Vorbilder die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung oder die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung sind.