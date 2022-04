Offenbach

Wetter

Viel Sonnenschein zur Ostereiersuche

Zur Eiersuche am Ostersonntag wird in Rheinland-Pfalz und im Saarland viel Sonnenschein erwartet. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 19 Grad, dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Auch am Ostermontag bleibt es abgesehen von einigen Schleierwolken sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen dann bei 16 bis 20 Grad.