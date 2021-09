Mainz

Viel Sonnenschein erwartet: Rheinland-Pfalz und Saarland

Sonne-Wolken-Mix und Temperaturanstieg: Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich in den kommenden Tagen auf freundliches Wetter freuen. Am Donnerstag sei es nach Auflösung von Nebelfeldern heiter und trocken, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Lediglich zum Abend ziehen demnach zunehmend Wolken auf – bei Temperaturen von maximal 20 bis 24 Grad. In der Pfalz und im Saarland könne es dagegen durchgehend Sonnenschein geben.